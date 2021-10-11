Стали известны подробности гибели конькобежца Захарова

Призер юниорского чемпионата мира российский конькобежец Руслан Захаров погиб в результате наезда грузовика в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.
Ранее о гибели 23-летнего спортсмена сообщил Союз конькобежцев России.
"Руслан Захаров погиб после ДТП с транспортным средством Toyota Dyna в Железнодорожном районе Хабаровска", - уточнил собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Хабаровскому краю, авария произошла 10 октября в 06:10 по местному времени (23:10 мск 9 октября) на улице Карла Маркса, 168, в Хабаровске.
"Водитель, управляя транспортным средством Toyota Dyna, допустил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части при наличии тротуара", - сказали в управлении, добавив, что водитель грузовика был трезв.
Молодой человек с травмой головы в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
"Он скончался в реанимации, не приходя в сознание", - сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Захаров был победителем юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократным победителем первенства России, участником чемпионата мира, первенства мира среди юниоров и других международных соревнований.