Стали известны подробности гибели конькобежца Захарова

Призер юниорского чемпионата мира российский конькобежец Руслан Захаров погиб в результате наезда грузовика в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

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Ранее о гибели 23-летнего спортсмена сообщил Союз конькобежцев России.

"Руслан Захаров погиб после ДТП с транспортным средством Toyota Dyna в Железнодорожном районе Хабаровска", - уточнил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Хабаровскому краю, авария произошла 10 октября в 06:10 по местному времени (23:10 мск 9 октября) на улице Карла Маркса, 168, в Хабаровске.

"Водитель, управляя транспортным средством Toyota Dyna, допустил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части при наличии тротуара", - сказали в управлении, добавив, что водитель грузовика был трезв.

Молодой человек с травмой головы в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

"Он скончался в реанимации, не приходя в сознание", - сообщили в региональном управлении ГИБДД.