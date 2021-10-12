Хоккеист Овечкин рассказал о главной цели в жизни

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал журналистам что победа на Олимпийских играх - одна из главных его целей.
«Стать олимпийским чемпионом — это одна из важнейших моих целей. Не только именно сейчас, она всегда у меня была», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».
Кроме этого, спортсмен объяснил, почему у него не получилось выступить на чемпионате мира 2021 в Риге.
«Потому что перед последними чемпионатами мира у меня были травмы и я осознавал, что, если я поеду, то не смогу выступить на 100%. Мне звонили из сборной, интересовались, готов ли я. Я отвечал, что готов, но у меня имеются травмы», — поделился хоккеист.
Напомним, Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с другими членами команды он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин - восьмикратный обладатель награды «Морис Ришар Трофи», которую вручают лучшему снайперу регулярного чемпионата.
Кроме этого, он три раза становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды добился приза лучшего игрока сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд». Один раз спортсмен удостоился награды лучшего бомбардира регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».
Играя за сборную РФ, Александр Овечкин стал трехкратным чемпионом мира в 2008, 2012, 2014 годах.
Ранее сообщалось, что спортсмен был вынужден пропустить из-за травмы очередную тренировку «Вашингтона».