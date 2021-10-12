Хоккеист Овечкин рассказал о главной цели в жизни

«Потому что перед последними чемпионатами мира у меня были травмы и я осознавал, что, если я поеду, то не смогу выступить на 100%. Мне звонили из сборной, интересовались, готов ли я. Я отвечал, что готов, но у меня имеются травмы», — поделился хоккеист.