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Морозов высказался о победе в короткой программе спортивных пар на Гран-при США

Чемпионат.comиещё 15
23 октября 2021

28-летний российский фигурист Владимир Морозов, выигравший в короткой программе с Евгенией Тарасовой в соревновании спортивных пар на первом этапе Гран-при Skate America, подвёл итоги своего выступления.

«Это уже пятые наши соревнования в этом сезоне, и на каждом турнире мы делаем шаг вперёд. Прокат не был идеальным, мы чувствуем, что можем лучше, но сегодня мы довольны.

Работа с Тутберидзе – это новый опыт для нас, и достаточно интересный. Мы были удивлены тем, как Этери работает на льду, она на 100% вовлечена в процесс. И мы на 100% ей доверяем. Этот переход многое дал нам. Тутберидзе сама занималась танцами на льду и знает, что значит работать в паре», — сказал Морозов во время общения с журналистами.

Напомним, российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями соревнований, набрав 80,36 балла за свой прокат, вторыми стали их соотечественники – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с результатом 75,43 балла, а замкнули тройку лучших представители Японии Рику Миюра и Рюити Кихара с результатом 72,63 балла.

Зимние виды спорта,Александра Бойкова,Дмитрий Козловский,Евгения Тарасова,Владимир Морозов,
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