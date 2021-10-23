Морозов высказался о победе в короткой программе спортивных пар на Гран-при США

«Это уже пятые наши соревнования в этом сезоне, и на каждом турнире мы делаем шаг вперёд. Прокат не был идеальным, мы чувствуем, что можем лучше, но сегодня мы довольны.

Работа с Тутберидзе – это новый опыт для нас, и достаточно интересный. Мы были удивлены тем, как Этери работает на льду, она на 100% вовлечена в процесс. И мы на 100% ей доверяем. Этот переход многое дал нам. Тутберидзе сама занималась танцами на льду и знает, что значит работать в паре», — сказал Морозов во время общения с журналистами.