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Валиева установила два мировых рекорда на дебютном этапе Гран-при

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Российская фигуристка Камила Валиева установила два мировых рекорда на втором этапе Гран-при Skate Canada, который завершился в Ванкувере. В произвольной программе ученица Этери Тутберидзе набрала 180,89 балла, а по сумме - 265,08. Эти показатели являются рекордными в женском одиночном фигурном катании на официальных соревнованиях. Валиевой удалось обновить свои же рекорды (174,31 и 249,24), установленные 10 октября на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy в финском Эспоо. 15-летняя фигуристка является чемпионкой мира среди юниоров и победительницей финала Гран-при среди юниоров. Также она взяла серебро на взрослом чемпионате России. Ранее сообщалось, что Валиева стала победительницей второго этапа Гран-при Skate Canada. По сумме двух программ спортсменка получила 265,08 балла. Для ученицы Этери Тутберидзе это дебютный этап Гран-при во взрослом катании. Второй стала ее соотечественница Елизавета Туктамышева (232,88). Третье место заняла Алена Косторная (214,54). "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Фигурист Семененко стал вторым на этапе Гран-при Skate Canada
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Зимние виды спорта,Камила Валиева,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,Елизавета Туктамышева,Газета.Ru,
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