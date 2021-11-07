«Соперницы спать не будут» Щербакова и Хромых проигрывали в короткой программе, но вырвали победу на Гран-при Италии

7 ноября в Турине завершился третий этап Гран-при по фигурному катанию. Первый день соревнований подарил болельщикам неприятный сюрприз: российские одиночницы проиграли короткую программу впервые за два года. Бельгийка Луна Хендрикс обошла Анну Щербакову и Майю Хромых. К счастью, в произвольной программе отечественные спортсменки серьезных проблем не испытали и поднялись на первое и второе места. Еще три медали — серебро и две бронзы — в копилку сборной России принесли Михаил Коляда, парники Юлия Артемьева с Михаилом Назарычевым и танцоры Александра Степанова и Иван Букин соответственно. Итоги этапа Гран-при в Турине — в материале «Ленты.ру».

«Наши ребята сильнее американцев на голову»

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Появления Александры Степановой и Ивана Букина в новом сезоне ждать пришлось дольше обычного. Дуэт не принимал участия ни в одном турнире второй категории и даже не показал программы на контрольных прокатах. Из-за проблем со здоровьем первым стартом для фигуристов стал сразу этап Гран-при. Но не только поэтому задача перед ними теперь стояла не из простых. Дело в том, что в соперники им достались многократные рекордсмены мира французы Габриэла Пападакис с Гийомом Сизероном и призеры чемпионата мира американцы Мэдисон Хаббелл с Захари Дохонью.

В этой компании Степановой и Букину, которых, так уж сложилось, судьи не очень любят, важно было не дать лишнего повода придраться. И хотя оценки они в итоге все равно получили довольно сдержанные и подняться выше третьего места не смогли, с точки зрения катания выглядели крайне уверенно и интересно. По мнению заслуженного тренера Татьяны Тарасовой, российский дуэт должен был брать серебро. «Направление, в котором они катаются, совершенно изумительно. Я считаю, что их оценили незаслуженно. Хотя я и не раздаю оценок, но лично для меня они серебряные призеры. Наши ребята были сильнее американского дуэта на голову», — заметила она в комментарии «Матч ТВ».

Этой же точки зрения придерживается и хореограф Илья Авербух. «Тут не надо быть гуру: можно посмотреть оценки — мы уже видим, что судьи благоволят американцам больше, чем нашим ребятам. Думаю, что танец Степановой и Букина был ярче и интереснее — и с точки зрения постановки, и с точки зрения исполнения. Даже элементы… Ну вот поддержка у американцев — реально уровень проекта "Ледниковый период"», — сказал специалист в эфире Первого канала.

И если с Хаббелл и Дохонью россиянам действительно можно и нужно смело соперничать, то французы традиционно недосягаемы. По сумме Пападакис и Сизерон ушли за 220 баллов — а ведь обычно этого достаточно, чтобы бороться за золото любого турнира, с любым, даже самым сильным составом соперников. И это при том, что до идеальных кондиций французскому дуэту, судя по всему, пока далеко.

«Очень обидно и стыдно»

В парном катании от России на итальянский этап были заявлены Алина Пепелева с Романом Плешковым и Юлия Артемьева с Михаилом Назарычевым. Претендовать на золото эти малоопытные пока спортсмены вряд ли могли, но были нацелены на пьедестал вполне обоснованно. Воплотить желаемое удалось Артемьевой и Назарычеву — они стали третьими, хотя после короткой программы и не попадали в призеры. Пепелева и Плешков — седьмые. Золото и серебро уезжают в Китай вместе с двукратными чемпионами мира Вэньцзинь Суй и Цун Хань и призерами финала Гран-при Чэн Пэн и Ян Цзинь.

В соревновании одиночников все оказалось менее предсказуемо. Россияне — Михаил Коляда, Петр Гуменник и Дмитрий Алиев — вполне могли занять любое из мест в тройке, потому как соперники подобрались примерно равные. Опасность на бумаге представлял разве что Боян Цзинь из Китая. Однако короткую программу отечественные спортсмены провалили. Коляда сорвал квад-тулуп и с отставанием в пять баллов от лидирующего китайца стал четвертым, Гуменник и Алиев так же с падениями — девятым и десятым соотвественно.

Да, в последние годы отечественные одиночники приучили болельщиков к тому, что любой турнир может быть отдан без боя. Но здесь россияне выглядели просто беспомощно, так что посыпали голову пеплом после выступлений более чем справедливо. «Сегодня я подвел в первую очередь себя самого и всех, кто со мной работает, мне очень обидно и стыдно. Но я пытаюсь бороться», — сказал Дмитрий, выйдя со льда.

В произвольной Коляда сумел собраться, хотя степ-аутов не избежал. На них он потерял достаточно баллов, но по крайней мере обошелся без падений. В программе он исполнил три четверных, причем один из них во второй части программы. Это позволило ему уйти в сумме за 270 баллов и закрепиться на второй строчке. Цзинь, наоборот, допустил ряд грубых ошибок и откатился на седьмое место, а победу вырвал японец Юма Кагияма. Гуменник стал восьмым, Алиев — девятым. При этом Петр сделал четверные тулуп и сальхов в каскаде, но сорвал сольный сальхов, а Дмитрий упал с единственного запланированного квада — тулупа.

«Они сами дали возможность себя обойти»

Но, конечно, основное внимание было приковано к турниру девушек-одиночниц. Еще бы: россиянки — на этом этапе страну представляли Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова — проиграли впервые за два года. Благо, поражение было лишь промежуточным. Лучшей после короткой программы стала бельгийка Луна Хендрикс, Хромых финишировала второй, Щербакова — третьей, Самодурова — только девятой.

«Победа бельгийской спортсменки — конец света! Какое она вообще место заняла в прошлом году на чемпионате Европы?» — возмутилась Тарасова. К слову, в прошлом континентальном первенстве Хендрикс не участвовала из-за травмы спины, а лучшим ее достижением является пятое место в сезоне-2017/2018. Правда, тот же результат она показала на прошедшем в марте чемпионате мира — то есть это фигуристка пусть не из топа, но уж точно не последняя в мире.

Да и, строго говоря, Хендрикс, пусть и была хороша, победила исключительно из-за проблем, с которыми не справились соперницы. Щербакова ошиблась на каскаде, Хромых выглядела крайне зажатой и потеряла довольно много в компонентах. «Все мы понимаем, что это не их обыграли, а они сами дали возможность себя обойти — это разные вещи», — подтвердил после прокатов Авербух. И хотя фамилия иностранной спортсменки на самом верху турнирной таблицы если не шокирует, то очень сильно удивляет, на деле ничего странного в этом нет. Короткая программа в эпоху четверных прыжков превратилась в своего рода жеребьевку, где шансы забраться повыше действительно есть не только у россиянок. К тому же, полезно помнить о слабой, но все же конкуренции.

Разумеется, в произвольной программе у Хендрикс не было ни единого шанса. И Щербакова, и Хромых выходили на лед с четверными, и обе с задачей справились. Анна исполнила четверной флип (от лутца пока было решено отказаться, чтобы свести риск ошибки к минимуму), Майя — два четверных тулупа. Последняя, правда, допустила ряд мелких ошибок, в частности, на риттбергере, и из-за более низкой второй оценки пропустила действующую чемпионку мира вперед. Софья Самодурова финишировала на седьмой позиции.

Для Щербаковой победа в Италии очень важна с психологической точки зрения. В межсезонье она лечила ногу, в сезон входила без квадов, на второстепенных турнирах проигрывала. Ходили слухи о том, что тренерский штаб «сливает» спортсменку, сделав ставку на более бодрых и здоровых вчерашних юниорок Валиеву и Хромых. Теперь Анна показала, что все в порядке и со счетов ее списывать рано. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в комментарии News.ru заметила: «Сегодня фейерверк и праздник. То, что Щербакова показала сегодня — это была победа над собой. Самое потрясающее, что она доказала, что все было по плану. Она планово набирала форму, и ничто ее не сбило с этого пути».

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