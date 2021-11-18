Белый дом изучит возможность бойкота Олимпиады в Пекине

Президент США Джо Байден заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о возможности дипломатического бойкота Олимпиады в китайском Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

«Это находится на рассмотрении», — сказал Байден, отвечая на вопрос о том, изучает ли американская администрация возможность бойкота.

Ранее Байден привел в замешательство журналистов своим ответом на вопрос о том, отправит ли Вашингтон делегацию на зимнюю Олимпиаду в Пекине.

«Я — делегация», — заявил Байден, комментируя возможный бойкот мероприятия со стороны американской администрации.

По словам озадаченных журналистов президентского пула, было не ясно, что имел в виду глава государства и понял ли он вопрос.