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Россиянка вышла на пикет против Моргенштерна с плакатом «Нечисть драпает»

Lenta.ru
2 часа назад

Россиянка вышла на пикет против Моргенштерна с плакатом «Нечисть драпает»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина вышла на одиночный пикет возле московского клуба Gipsy, где должен был выступать рэпер Алишер Моргенштерн. Видео с места событий опубликовано в Telegram-канале «RT на русском».

На кадрах видно, что россиянка стоит с плакатом, на котором написано: «Моргенштерн улетел. Нечисть драпает. Кто следующий?». Она также держит в руках флаг в цветах георгиевской ленточки. Рядом стоит помойное ведро, из которого торчит портрет Моргенштерна.

23 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». «А мы тут сидим, абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность, и права человека нарушать нельзя», — возмутился Бастрыкин.

После этого артист отменил концерты в России и уехал из страны.

Зимние виды спорта,Алишер Моргенштерн,Александр Бастрыкин,СКР,RT на русском,
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