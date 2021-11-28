Россиянка вышла на пикет против Моргенштерна с плакатом «Нечисть драпает»

Женщина вышла на одиночный пикет возле московского клуба Gipsy, где должен был выступать рэпер Алишер Моргенштерн. Видео с места событий опубликовано в Telegram-канале «RT на русском».

На кадрах видно, что россиянка стоит с плакатом, на котором написано: «Моргенштерн улетел. Нечисть драпает. Кто следующий?». Она также держит в руках флаг в цветах георгиевской ленточки. Рядом стоит помойное ведро, из которого торчит портрет Моргенштерна.

23 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». «А мы тут сидим, абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность, и права человека нарушать нельзя», — возмутился Бастрыкин.