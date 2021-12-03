Российских спортсменов не пустили в США из-за не той прививки

Российские фристайлисты могут не попасть на Олимпиаду в Пекине. Им не разрешили вылететь на важные отборочные соревнования в США и Канаде. Об этом РИА Новости сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Дело в том, что вакцина «Спутник» все еще не одобрена ВОЗ. При этом ранее — в той же ситуации — конькобежцы смогли получить разрешение на выезд.

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В США и Канаде должны пройти этапы Кубка мира по фристайлу — это могул, ски-кросс, хафпайп, биг-эйр, слоупстайл и прочие интересные дисциплины. Вот только российские спортсмены могут на них не попасть. Пускают туда только привитых одобренными ВОЗ вакцинами. А ни одна российская разработка в их число не входит, хотя разговоры об этом ведутся весь последний год. В свою очередь, в Россию тоже не ввозятся зарубежные одобренные вакцины.

Соревнования по фристайлу очень важные, и по сути, являются отборочными к Олимпиаде в Пекине, которая стартует уже в феврале. Возникла патовая ситуация, резюмирует спортивный обозреватель «Новой газеты» Владимир Мозговой:

Владимир Мозговой спортивный обозреватель «Новой газеты»:

«Конечно, хорошо бы сказать, что руководители наших федераций могли заранее предположить, что все будет так. Об этих проблемах было известно еще в сентябре. Ну а какой у них имелся выход в этот момент? Другие вакцины в Россию не завозятся. Можно было, конечно, предвосхитить как-то эти проблемы и в порядке исключения — привиться этими вакцинами. Но они понадеялись, что, в конце концов, к этому моменту, когда начнутся отборочные соревнования, «Спутник» будет признан. Но его не признали, и в результате мы получаем патовую ситуацию для тех же фристайлистов. У каждой страны свои правила. Они, эти правила, могут меняться, к сожалению. Еще неизвестно, что мы получим, кстати, непосредственно перед Пекином».

По словам президента Федерации фристайла России Алексея Курашова, спортсмены с трудом получили визы США, скоро ожидают визы от Канады. Но привитость одобренной вакциной — ключевой момент. Без нее разрешений не дадут. Тем более удивительно, что в аналогичной истории сборная России по конькобежному спорту все же получила добро на вылет в США для участия в этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Хотя тоже рисковала, говорит исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева:

Варвара Барышева исполнительный директор Союза конькобежцев России:

«В нашем случае виной всему стала халатность организационного комитета, который проводит этот этап Кубка мира в США, Солт-Лейк-Сити. Не были получены определенные документы, и они не были своевременно направлены в американские органы власти. Это некий Центр контроля заболеваемости. Дальше мы несколько дней были вынуждены ожидать решения. Обратились в том числе в Международный союз конькобежцев, в Международный олимпийский комитет — ребята смогли вылететь на этап Кубка мира 29 числа прямым перелетом из Москвы».

Получается, что иногда даже строгие правила об одобренных прививках — обходятся, если хорошо попросить. Или обратиться куда надо. Сначала скандалы с допингом, к слову, до сих пор туманные, теперь вот удобный повод — не пустить спортсменов, привитых российской вакциной, считает руководитель центра традиционных игр и спорта Российского НИИ культурного и природного наследия имени Лихачева Алексей Кыласов:

Алексей Кыласов руководитель Центра традиционных игр и спорта российского НИИ культурного и природного наследия имени Лихачева:

«Ситуация такая, какую и следовало ожидать. Естественно, что вакцина — это не только, так сказать, инструмент медицинской политики. Вакцина — это инструмент геополитики. Я, например, тоже живу и работаю за рубежом сейчас. У меня есть и российская, и Pfizer. Собственно говоря, спортсменам тоже ничего не останется, кроме как приобрести ее. Потому что мы знаем о том, что стремительно сокращаются сроки использования ПЦР. Поэтому единственный способ — это сделать прививку, ту, которая устраивает организаторов. Либо отказаться от участия в соревнованиях. Хотя, в общем, я думаю точно, что это не входит в планы российских спортсменов».