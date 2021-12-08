Российских фристайлистов не пустили в США для участия в КМ

Сборная России по фристайлу в дисциплине «хай-пайп» не сможет принять участие в этапах Кубка мира в США и Канаде. ОБ этом сообщает пресс-служба Федерации фристайла России (ФФР).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сообщается, что российская команда получила отказ во въезд в североамериканские страны из-за вакцинации российскими препаратами. Участвовать в соревнованиях могут только спортсмены, привитые признанными Всемирной организацией здравоохранения вакцинами.

«Организаторы Кубков мира не пошли навстречу. В связи с этим, национальная команда по хаф-пайпу была вынуждена сдать билеты и вернуться в регионы на домашнюю подготовку, поэтому национальная команда по фристайлу в дисциплине «хаф-пайп» не примет участие в предстоящем этапе Кубка мира», — заявил президент ФФР Алексей Курашов.

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «хафпайп» в США пройдет 8-10 декабря.