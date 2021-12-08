Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 73.85EUR 83.36
Войти в почту
1 час назад

Российских фристайлистов не пустили в США для участия в Кубке мира

Сборная России по фристайлу в дисциплине «хай-пайп» не сможет принять участие в этапах Кубка мира в США и Канаде. ОБ этом сообщает пресс-служба Федерации фристайла России (ФФР).

Российских фристайлистов не пустили в США для участия в КМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что российская команда получила отказ во въезд в североамериканские страны из-за вакцинации российскими препаратами. Участвовать в соревнованиях могут только спортсмены, привитые признанными Всемирной организацией здравоохранения вакцинами.

«Организаторы Кубков мира не пошли навстречу. В связи с этим, национальная команда по хаф-пайпу была вынуждена сдать билеты и вернуться в регионы на домашнюю подготовку, поэтому национальная команда по фристайлу в дисциплине «хаф-пайп» не примет участие в предстоящем этапе Кубка мира», — заявил президент ФФР Алексей Курашов.

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «хафпайп» в США пройдет 8-10 декабря.

Российских биатлонистов отказывались пускать на стадион в Австрии

Ранее исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева рассказала, что российские спортсмены примут участие в соревнованиях, которые пройдут в США. Напомним, что российскую сборную не пускали в страну. Дело в том, что с 8 ноября 2021 года въезд в США для лиц, привитых препаратами, не признанными местными властями, закрыт.

Зимние виды спорта,Алексей Курашов,СБОРНАЯ РОССИИ,ВОЗ,СКР,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители