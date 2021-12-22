Трусова вынуждена идти ва-банк

Завтра, 23 декабря, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России, который является основным отборочным турниром на Олимпиаду в Пекин. Хотя федерация сделала оговорку насчет январского чемпионата Европы, результаты которого тоже будут учитываться. Но, думается, для этого нужны особые обстоятельства.

Призерам чемпионата России могут помешать выступить в Пекине-2022 только травмы или провал на чемпионате Европы, который пройдет 10-16 января в Таллине.

Как обычно в последние годы, самая острая конкуренция у женщин. В первой очереди претенденток на поездку в Пекин финалистки Гран-при Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Майа Хромых (Алена Косторная не участвует из-за травмы кисти). Естественно, в спор фавориток готова вмешаться Александра Трусова, которая из-за травмы пропустила этап Гран-при в Токио и не попала в число участниц финала.