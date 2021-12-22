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22 декабря

Трусова вынуждена идти ва-банк. В субботу она собирается исполнить пять четверных прыжков на чемпионате России, где будет формироваться олимпийская сборная

Завтра, 23 декабря, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России, который является основным отборочным турниром на Олимпиаду в Пекин. Хотя федерация сделала оговорку насчет январского чемпионата Европы, результаты которого тоже будут учитываться. Но, думается, для этого нужны особые обстоятельства.

Трусова вынуждена идти ва-банк
Фото: Спорт уик-эндСпорт уик-энд

Призерам чемпионата России могут помешать выступить в Пекине-2022 только травмы или провал на чемпионате Европы, который пройдет 10-16 января в Таллине.

Как обычно в последние годы, самая острая конкуренция у женщин. В первой очереди претенденток на поездку в Пекин финалистки Гран-при Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Майа Хромых (Алена Косторная не участвует из-за травмы кисти). Естественно, в спор фавориток готова вмешаться Александра Трусова, которая из-за травмы пропустила этап Гран-при в Токио и не попала в число участниц финала.

Для того чтобы опередить столь сильных конкуренток Александра планирует исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на предолимпийском чемпионате России, сообщает championat.com со ссылкой на Первый канал. В сентябре 2021 года Трусовой уже удавалось исполнить пять квадов в произвольной программе, но это произошло на показательных прокатах сборной России в Челябинске. В официальных стартах пока это ей не удавалось. Как, впрочем, и никому в мире.

Зимние виды спорта,Алена Косторная,Александра Трусова,Елизавета Туктамышева,Анна Щербакова,СБОРНАЯ РОССИИ,Чемпионат.com,
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