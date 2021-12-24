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2 часа назад

Япония тоже решила не отправлять чиновников на Олимпиаду в Пекине

Японские власти не станет отправлять министров и правительственных чиновников на зимние Олимпийские Игры. которые пройдут в Китае в феврале 2022 года. Таким образом, Япония пополнила ряд государств, принявши аналогичное решение.

Япония отказалась отправлять чиновников на Олимпиаду
Фото: ReutersReuters

На участие японских спортсменов в Олимпиаде это не повлияет. Игры посетят также главы национального Олимпийского комитета и оргкомитета Олимпиады и Паралимпиады в Токио. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

При этом Мацуно уточнил, что Япония самостоятельно приняла решение не отправлять чиновников на Олимпиаду. По его словам, термин "дипломатический бойкот", как и другие специфические термины для описания ситуации там использовать не намерены.

Ранее США объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады 2022 года из-за нарушения прав человека в Китае. К этому решению уже присоединились Канада, Австралия и Новая Зеландия.

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