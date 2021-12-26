Туктамышева: Вчерашний день – это буря эмоций!

<p> </p> <p> Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева прокомментировала чемпионат России по фигурному катанию, который завершился 25 декабря. </p> <p class="visual-quote"> «"Это жизнь...". Алексей Николаевич, как всегда, двумя словами сказал гораздо больше, чем можно придумать. Вчерашний день – это буря эмоций! Огромная благодарность зрителям на трибунах и тем, кто следил онлайн! Люблю! Всегда ваш, Туктик» – написала Туктамышева в инстаграм-аккаунте. </p> <p> По итогу турнира 25-летняя фигуристка стала 7-й с 224,40 балла. Для Туктамышевой нынешний сезон стал 10-м на взрослом уровне. Уникального результата спортсменка из Санкт-Петербурга добилась в сезоне 2020/2021. Фигуристка стала второй на чемпионате мира в Стокгольме. Туктамышева впервые за 6 лет взошла на пьедестал международного первенства. </p> <p> На прошедшем чемпионате России лучшей результат в истории женского фигурного катания показала Камилла Валиева, набравшая 283,48 балла. Серебро у Александры Трусовой с 248,65 балла. Тройку лидеров замкнула Анна Щербакова, которая получила 239,56 балла. Действующая чемпионка мира совершила падение, что лишило ее шанса на борьбу за золото. </p> <p> </p>