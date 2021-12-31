«Нельзя исключать возможность срыва Олимпиады»

Отмена молодежного чемпионата мира 2022 года породила мысли о том, что предстоящая зимняя Олимпиада в Пекине также не состоится в срок. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» выразил надежду, что ОИ-2022 все же пройдут в соответствии с объявленными ранее планами и рассказал о мерах предосторожности, которые предпримут организаторы, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции.

Стремительное решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отменить молодежный чемпионат мира 2022 года вызвало тревогу и озабоченность в преддверии предстоящей Олимпиады в Пекине.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, существует реальная угроза срыва зимних Игр.

«Заболеваемость может быть угрозой чего угодно, даже проведения Олимпиады в Пекине. Чемпионат мира подразумевал дополнительные меры предосторожности. Не знаю, насколько они были там предусмотрены. Такова жизнь.



Олимпиаду в Токио перенесли на год. Все возмущались, но было принято решение не рисковать. Провели в итоге. Поэтому рано закрывать все», — приводит цитату Фетисова «СЭ».

На данный момент никакой официальной информации о возможном переносе или отмене Олимпийских игр нет. Согласно планам, церемония открытия 24-й зимней Олимпиады должна пройти 4 февраля на стадионе «Птичье гнездо». Там же 20 февраля планируется провести торжественное закрытие Игр.

Отметим, что во второй раз подряд Олимпийские игры недосчитаются лучших хоккеистов планеты — Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила об отказе участия в главном старте четырехлетия из-за участившихся случаев распространения штамма «омикрон». Комиссар лиги Гэри Беттмэн выразил надежду, что нхловцам удастся принять участие в ОИ-2026 в Милане.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что в Китае смогут решить вопрос безопасности атлетов и минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией.

«Угроза существует всегда, на каждом шагу, но очень надеюсь, что все потенциально негативные сюрпризы Олимпиаду обойдут стороной. Оргкомитет очень серьезно относится к вопросу обеспечения безопасности атлетов, учитывает опыт проведения летних Олимпийских игр в Токио, отмененного молодежного чемпионата мира по хоккею, чтобы разобрать все нюансы.

Я периодически бываю на заседаниях Олимпийского комитета России и могу сказать, что те меры контроля, к которым будут прибегать в Пекине, наверняка не станут популярными, но зато будут эффективными. Жесткий контроль, постоянное тестирование, минимальное общение с людьми вне команды, а также ограничение в перемещении — гостиница, транспорт, стадион. И наоборот.

К сожалению, спортсменам не удастся насладиться красотами и природой Пекина — они будут только передвигаться до непосредственно олимпийских объектов. На данный момент это единственно возможный способ сделать так, чтобы Игры все-таки состоялись», — заявил Свищев.

Также депутат ответил на вопрос о том, получится ли у Китая учесть ошибки других организаторов спортивных состязаний в эпоху пандемии коронавируса и провести на высоком уровне ОИ-2022.

«Думаю, что Пекин справится с задачей организации Олимпиады. Китайцы — очень дисциплинированная нация, все работают по приказам и по тем протоколам, которые были прописаны. Я не сомневаюсь в том, что все пройдет хорошо. Но сегодня нельзя быть уверенным на все 100% — опасения, безусловно, есть, тревога тоже, но я думаю, что будут привлечены дополнительные меры безопасности, которые минимизируют риски», — заключил Свищев.

Хореограф и постановщик Илья Авербух также не исключил возможности отмены или переноса Игр.

«Коронавирус, к сожалению, не дремлет. Мы должны принимать правила игры, которые диктует нам жизнь. У нас нет другого выхода. Мне кажется, что такого еще ни разу не было. Пока про Олимпийские игры говорить очень сложно. Новая волна вируса нарастает с каждым месяцем», — приводит слова Авербуха «СЭ».

Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити добавил, что для многих атлетов предстоящие соревнования могут оказаться единственной возможностью выступить на Играх.

Отмена или перенос Олимпиады хотя бы на один год — это драма для каждого спортсмена. Многие спустя время не смогут вернуться в ту форму, в которой находятся сейчас.

Нам остается только верить, что Китай сможет справиться со всеми сложностями и провести Олимпийские игры. Верим в лучшее, а быть готовым нужно к худшему. Исключать отмену Олимпийских игр нельзя», — сказал Авербух.