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15 часов назад

В семье фигуристки Медведевой произошла трагедия

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась с подписчиками в социальной сети своим горем - в декабре у нее умерла бабушка. "Мой первый Новый год без тебя. Мое первое выступление без тебя. Надеюсь, тебе понравилось, бабуль. Я очень скучаю. Надеюсь, ты в лучшем мире сейчас и тебе там хорошо…" - написала фигуристка в своем Instagram. В публикации фотография с показательных выступлений с прошедшего в конце декабря чемпионата России по фигурному катанию. Медведева, которая в этом сезоне не принимает участия в официальных соревнованиях, выступила перед публикой с показательным номером. Спортсменка в этом сезоне выступила в "Ледниковом периоде" в паре с тиктокером Даней Милохиным. Ранее сообщалось, что Медведева рассказала своим болельщикам о решении отдохнуть от социальных сетей. 31 декабря спортсменка опубликовала пост в своем Instagram, где отметила, что у каждого человека есть свое представление о том, что для него важно, и что заставляет его чувствовать себя комфортно.

В семье фигуристки Медведевой произошла трагедия
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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