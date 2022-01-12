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3 часа назад

Чемпионки Паралимпийских игр Миленина и Лысова завершили карьеру

Семикратная паралимпийская чемпионка Анна Миленина и шестикратная победительница Игр Михалина Лысова завершили спортивную карьеру и не планируют выступать на Паралимпиаде в Пекине. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР), шеф миссии российской делегации на зимних Играх Павел Рожков.

Чемпионки Паралимпийских игр Миленина и Лысова завершили карьеру
Фото: ТАССТАСС

"[Многие победители и призеры Игр в Пхёнчхане готовятся к выступлению на Паралимпиаде в Пекине] - это наши горнолыжники Алексей Бугаев и Валерий Редкозубов, лыжницы Екатерина Румянцева, Марта Зайнуллина, Ирина Гуляева, - сказал Рожков. - Звезд у нас в Пекине планируется немало. Анна Миленина и Михалина Лысова спортивную карьеру завершили".

Милениной 35 лет, на ее счету семь золотых, восемь серебряных и две бронзовые медали Паралимпийских игр в лыжных гонках и биатлоне. Лысовой 29 лет, она завоевала шесть золотых, восемь серебряных и три бронзовые награды на Паралимпиадах в лыжных гонках и биатлоне.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.

Зимние виды спорта,Анна Миленина,Марта Зайнуллина,Валерий Редкозубов,Михалина Лысова,Ирина Гуляева,Алексей Бугаев,Екатерина Румянцева,Павел Рожков,ИТАР-ТАСС,
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