Чемпионки Паралимпийских игр Миленина и Лысова завершили карьеру

Семикратная паралимпийская чемпионка Анна Миленина и шестикратная победительница Игр Михалина Лысова завершили спортивную карьеру и не планируют выступать на Паралимпиаде в Пекине. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР), шеф миссии российской делегации на зимних Играх Павел Рожков .

"[Многие победители и призеры Игр в Пхёнчхане готовятся к выступлению на Паралимпиаде в Пекине] - это наши горнолыжники Алексей Бугаев и Валерий Редкозубов , лыжницы Екатерина Румянцева , Марта Зайнуллина , Ирина Гуляева , - сказал Рожков. - Звезд у нас в Пекине планируется немало. Анна Миленина и Михалина Лысова спортивную карьеру завершили".

Милениной 35 лет, на ее счету семь золотых, восемь серебряных и две бронзовые медали Паралимпийских игр в лыжных гонках и биатлоне. Лысовой 29 лет, она завоевала шесть золотых, восемь серебряных и три бронзовые награды на Паралимпиадах в лыжных гонках и биатлоне.