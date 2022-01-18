Журова осудила гендерное неравенство в спортивном руководстве

Журова отметила, что в спортивных федерациях работает много женщин и во многих вопросах они разбираются лучше, чем мужчины.

26 декабря Журова призналась, что ее возмущает тот факт, что многие российские футболисты отдыхают на иностранных курортах во время зимнего перерыва. Она отметила, что игроки могут позволить себе отдых на Мальдивах, так как получают больше, чем другие спортсмены из числа соотечественников. Депутат вспомнила, что, будучи спортсменкой и чемпионкой мира по конькобежному спорту, лишь однажды отдохнула на море.