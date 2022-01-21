Украинским олимпийцам запретили давать интервью на русском языке

«Как стало известно «Матч ТВ», украинские спортсмены, которые выступят на Олимпийских играх в Пекине, получили указание от Министерства спорта Украины не давать интервью на русском языке», - сообщил телеканал.

Минспорта Украины также рекомендовало не фотографироваться с россиянами на Играх, чтобы избежать скандалов, аналогичных ситуации, в которую попала украинская легкоатлетка Ярослава Магучих после совместного снимка с Марией Ласицкене .

Напомним, Магучих сфотографировалась с Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту на летних Олимпийских играх в Токио летом прошлого года. В Киеве этот жест осудили, заявив, что он оскорбляет воюющих в Донбассе украинских военных, и вызвали Магучих в Минобороны «для беседы».