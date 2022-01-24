«Им лучше вообще не участвовать»: Роднина о запрете для украинских олимпийцев

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина считает, что Украине лучше вообще не участвовать в Олимпийских играх в Пекине после рекомендации украинским спортсменам не фотографироваться с россиянами, пишет «Чемпионат».
Ранее министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт подтвердил, что украинским спортсменам рекомендовано избегать совместных фото с россиянами во время Олимпийских игр в Пекине. По его словам, спортсмены знают, как «вести себя во время провокаций», связанных с россиянами.
«Глупости, честно говоря, комментировать не хочется. Нарушаются все принципы Олимпизма. Им тогда лучше вообще не участвовать в Олимпийских играх. Ничего не остаётся, кроме как о себе как-то напомнить. Надеюсь, на пьедестале мы действительно рядом стоять не будем», — прокомментировала Роднина.
XXIV зимние Олимпийские игры состоятся 4-20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). В них примут участие более 4 тысяч атлетов из 95 стран.