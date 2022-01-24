«Им лучше вообще не участвовать»: Роднина о запрете для украинских олимпийцев

«Глупости, честно говоря, комментировать не хочется. Нарушаются все принципы Олимпизма. Им тогда лучше вообще не участвовать в Олимпийских играх. Ничего не остаётся, кроме как о себе как-то напомнить. Надеюсь, на пьедестале мы действительно рядом стоять не будем», — прокомментировала Роднина.