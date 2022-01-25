Российский журналист Владимир Соловьев в разговоре с «СЭ» высказался о словах министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, который подтвердил, что ведомство рекомендовало избегать украинским спортсменам совместных фото с россиянами во время Олимпийских игр.
«Во-первых, это базовое нарушение Олимпийской хартии, в которой говорится, что спорт вне политики. Такая политизированность начинает напоминать трагические страницы Олимпиады в Берлине. Тогда немецким спортсменам тоже не рекомендовали фотографироваться рядом с людьми другого цвета кожи. Лучше бы украинцы включили голову, когда дают такие советы. Посмотрите, как достойно себя ведут и Усик, и Ломаченко. У них столько болельщиков по всему миру, не только на Украине. Эти советы — абсолютная паранойя и шизофрения. Кубертен бы грустил. Не в этом была идея воссоздания Олимпийских игр. Они должны приносить мир, а не наоборот. Не надо портить ребятам праздник», — сказал Соловьев «СЭ».
Также Соловьев назвал чистейшей паранойей рекомендации украинских политиков.
«Чтобы понять суть последних заявлений украинских политиков, необходимо погрузиться в такое же погранично-психиатрическое состояние, как у них. Это точно не является нашей задачей. Это чистейшая паранойя. Пусть потребуют от Олимпийского комитета, чтобы медали им вручали отдельно от российских спортсменов и отдельно фотографировали. А то, не дай бог, окажутся рядом на одном пьедестале! Какой ужас!» — добавил Соловьев.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
Украинским спортсменам запрещено находиться рядом с российскими атлетами и флагом Олимпийского комитета России (ОКР) во время Игр в Пекине. Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, которого цитирует Национальная общественная телерадиокомпания Украины.
Во время Олимпиады в Токио украинская спортсменка Ярослава Магучих подверглась на родине критике за совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене, которая победила в прыжках в высоту. Магучих завоевала бронзу.
"Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать, мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали", - сказал Гутцайт.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Команда России на предстоящих Играх будет выступать под флагом ОКР.
Минспорта Украины дало рекомендации атлетам по поведению на Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут в феврале. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Украинским спортсменам посоветовали отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам из Украины не рекомендуют позировать с россиянами для совместных фото.
Скандал спровоцировало совместное фото украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене на Летних Играх в Токио: обе спортсменки стали призерами соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в министерство обороны.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова министра спорта и молодежи Украины Вадима Гутцайта о запрете украинским спортсменам находиться рядом с россиянами, держащими в руках флаг своей страны, на Олимпийских играх в Пекине.
«Если министр спорта Украины действительно сказал не фотографироваться с русскими людьми во время Олимпийских игр, то он просто нездоровый человек. Ему тогда надо устроить серьезную проверку у психиатра и поместить в места не столь отдаленные. Его точно нельзя допускать до руководящих процессов. У наших фигуристов отличные взаимоотношения с украинцами», — передает слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».
Скандальная рекомендация министерства спорта Украины вызвала бурное обсуждение в России.
Одним из самых обсуждаемых эпизодов летних Олимпийских игр 2020 года, проходивших в Токио, стало совместное фотографирование российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене и её украинской соперницы по сектору Ярославы Могучих. После победы россиянки в финале Олимпиады Ярослава подошла к ней, чтобы поздравить с золотой медалью. Девушки сделали традиционное фото, после публикации снимков в средствах массовой информации на Могучих обрушилась волна жёсткой критики со стороны соотечественников. Молодую спортсменку даже вызывали в украинское Минспорта для осуществления разъяснительной беседы.
Накануне украинские чиновники решили действовать на опережение и заранее объяснить своим олимпийцам текущую политику их страны. Министерство спорта Украины рекомендовало своим спортсменам, которые будут представлять страну на Олимпийских играх в Пекине, избегать совместных снимков с российскими олимпийцами и не давать интервью на русском языке. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на собственные источники. Столь яркая тема для обсуждений не могла не вызвать широкий резонанс в общественной плоскости.
«Вместо того чтобы давать олимпийцам нормальные напутствия — побеждать или выражать поддержку — они дают совершенно глупые и непонятные советы. Это не только не помогает, а наоборот, вводит в заблуждение и недоумение. Многие из спортсменов на украинском даже говорить не умеют. Они думают на своём родном русском языке. Как воспринимать эти ограничения? Как спортсмену не говорить на родном языке? Конечно, то, что сейчас творят украинские чиновники, не лезет ни в какие границы.
И после этого они называют себя миролюбивым государством, которое настроено на добрососедские отношения со всеми странами. Из своих спортсменов, которые являются послами добра и мира, чиновники пытаются сделать воинствующих людей, которым запрещено говорить на родном языке. Такое в современном мире недопустимо.
Интересно, на каких ещё языках нельзя говорить? Ведь к Украине есть претензии как у венгерских соседей, так и у польских. На этих языках можно разговаривать? Может быть, многие спортсмены являются представителями этих национальностей… Удивительно слышать недалёкие напутствия.
Что касается запрета на совместные фотографии с российскими спортсменами, это вообще глупость. Многие дружат, тренируются вместе. Допустим, наши ребята встретятся на пьедестале, что делать? Нельзя фотографироваться? Дай бог, чтобы наши спортсмены встречались на подиумах. Мы будем радоваться как за российских, так и за украинских ребят», — сказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
«Это идёт очень давно: не подходить, не фотографироваться. Такие решения и запреты — это очень плохо. Сами спортсмены ведь общаются, находятся в хороших отношениях. Неужели за ними теперь будут следить, чтобы не общались и не фотографировались друг с другом? Многих ведь объединяет дружба.
Такие рекомендации очень странные и обидные. На Олимпиаде все ссоры должны быть закончены, должна быть дружба. У Олимпийских игр есть лозунг «вместе», но где же тут вместе? Таким образом Украина нарушает Олимпийскую хартию и основной из лозунгов Олимпийских игр. Вместе — значит и фотографироваться вместе», — сказала депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
«Да они и интервью на русском давать запретили. Это главные вредители украинского спорта — министерство спорта и бараны, которые там работают. Мы живём в одном отеле с украинской командой, давно знакомы, смеёмся: Джима, Меркушина, Билосюк. Девчонки хотят общаться, давать интервью, но не знают, какая реакция будет на родине. Тренеры, спортсмены, сервис говорят друг с другом только на русском, потому что русский язык объединяет.
У Халили вот девушка в украинской команде. Бараны и козлы из министерства спорта запретят любовь? Жизнь запретят? Мне неловко и горестно, что такие козлы руководят украинским спортом и мешают замечательным украинским спортсменам, которых я искренне люблю, дружить и фокусироваться на соревнованиях.
Мама Юли Джимы не скрывает, что смотрит мои репортажи, огромное количество украинских болельщиков пишут каждый день. Если есть бараны и козлы, то что поделать?» — сказал российский комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
«Это, во-первых, удивительная глупость. Во-вторых, это стыдобушка. Это средневековье – дикое и страшное. С другой стороны, это отъявленный факт русофобии, национализма и пренебрежения к своей собственной истории и своему народу. Те, кто это предлагает, забыли, что почти половина населения на Украине считает родным языком русский.
Так что ничего удивительного. В данном случае Украина сама оказалась оккупирована нацистами, бандеровцами, цэрэушниками. А у них одна цель – максимально рассорить наши народы. Чем они и занимаются. В данном случае и в ходе спортивных состязаний.
Большей мерзости трудно себе представить. Уверен, что спортсмены Украины не выполнят эту установку. Это нормальные, вменяемые люди. Я их многих знаю, со многими дружу. Многие ребята со мной в армии служили и сейчас поддерживают связь. Но, я думаю, переживём мы эти мерзости», – сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью изданию «Матч ТВ».
«Сами спортсмены не допустят такой беспредел. Это абсолютно маразматическое заявление. Безголовая политика. Президент Украины — клоун. Чего ещё от этой страны ожидать можно? Настоящая тупость.
Украина уже и так выглядит смешно, но они продолжают устраивать цирковые представления с помощью вот таких рекомендаций. Мало того, что Зеленский довёл страну с такой богатой землёй и трудолюбивым народом до состояния нищеты, так ещё и позволяет делать такие скандальные заявления в спорте», — сказал четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в интервью сайту Sport 24.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о том, что Министерство спорта Украины рекомендовало спортсменам не давать интервью на русском языке во время Олимпиады-2022. Жулин тренирует украинский танцевальный дуэт Александра Назарова – Максим Никитин.
«Это абсолютный бред, если честно. Как я буду поступать? Я с ними буду разговаривать на русском языке, я не знаю украинского. А как уже они будут поступать (в плане интервью) – это их личное дело.
Я считаю, что это тупость беспробудная, начиная с того, что у Украины конфликт с Россией. Это просто самая большая тупость, которая может быть на Земле. А всё остальное – это уже какие-то отголоски», — сказал Жулин в интервью «Р-Спорт».
Стоит заметить, что при этом в той же Федерации биатлона Украины отреагировали на рекомендации, данные украинским спортсменам Министерством спорта страны.
«Первый раз о таком слышим, подобных рекомендаций федерация не получала. Если бы они были, то о них было бы известно, но мы, как уже было сказано, о таком слышим впервые. В федерацию такие рекомендации не приходили», — приводит слова представителя федерации ТАСС.
Однако в информацию о запрете поступившим украинским спортсменам верится легко, ведь в памяти ещё свежа история, совсем недавно произошедшая с олимпийским чемпионом из Украины Александром Абраменко, который несколько недель назад угодил под настоящий шквал критики на родине как раз таки за готовность разделить радость с россиянами на олимпийском пьедестале.
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина выразила надежду на то, что россиянам не придется стоять рядом с украинцами на пьедестале почета на зимних Играх в Пекине. Так она в интервью «Чемпионат.com» отреагировала на рекомендации министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.
«Нарушаются все принципы олимпизма. Им тогда лучше вообще не участвовать в Олимпийских играх. Ничего не остается, кроме как о себе как-то напомнить», — заявила Роднина.
Она также добавила, что «не очень хочет комментировать глупости».
Депутат Государственной думы России Николай Валуев прокомментировал высказывание министра спорта и молодежи Украины Вадима Гутцайта о запрете украинским спортсменам находиться рядом с россиянами, держащими в руках флаг своей страны, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
«Похоже, власти Украины вознамерились помочь нашим спортсменам победить на Олимпиаде в Пекине в силу того, что их спортсмены будут жутко переживать из-за ограничений — языковых, дистанционных, и не дай бог кто сфотографирует ближе двух метров украинского и российского атлета.
Тогда на спортсменов будут возложены определенные санкции, о которых их спортивные чиновники перед отправкой в Пекин предупредили. Это абсурд. Давайте тогда скажем, что эти чиновники — агенты Кремля и помогают российским спортсменам побеждать в неравной конкуренции на пекинской Олимпиаде со своими спортсменами», — приводит слова депутата ТАСС.
Украинский журналист Артем Франков поделился мнением о словах министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, который подтвердил, что ведомство рекомендовало избегать украинским спортсменам совместных фото с россиянами во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине.
«Если речь идет о фотографии с российским флагом, то тут все разумно. Но это такая мелочь по сравнению с тем, что нам говорят: вы собираетесь на нас напасть. Для меня это все проявление лютой политики, чтобы демонизировать Россию», — приводит слова журналиста «СЭ».
Заслуженный тренер Украины по боксу Дмитрий Сосновский поддержал решение министра спорта страны запретить местным спортсменам находиться рядом с россиянами, держащими в руках флаг своей страны, на Олимпийских играх в Пекине.
«Будь моя воля, я бы вообще не позволял украинским спортсменам стоять на одном пьедестале почета с победителями-россиянами на чемпионатах, где еще не запрещен гимн России. Ведь какое может быть уважение к стране-агрессору, которая убивает моих братьев и сестер, захватывает чужие территории. Нужно всегда быть патриотом Украины и иметь четкую позицию. Как я могу относиться к России, если она хочет уничтожить мою страну», — передает слова Сосновского украинский Metaratings.
Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая отреагировала на решение Министерства спорта Украины о запрете нахождения украинских спортсменов рядом с россиянами, держащими в руках флаг своей страны, на Олимпийских играх в Пекине.
«Могу прямо сказать: если бы я находилась на месте украинок и мне бы попытались диктовать, с кем можно стоять рядом, а с кем нет, я бы, наверное, не поддержала такую инициативу. Но это их жизнь, их судьба, их руководители и их страна. Они сами вольны решать, как им поступать», — передает слова Великой RT.