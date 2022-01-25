«Вместо того чтобы давать олимпийцам нормальные напутствия — побеждать или выражать поддержку — они дают совершенно глупые и непонятные советы. Это не только не помогает, а наоборот, вводит в заблуждение и недоумение. Многие из спортсменов на украинском даже говорить не умеют. Они думают на своём родном русском языке. Как воспринимать эти ограничения? Как спортсмену не говорить на родном языке? Конечно, то, что сейчас творят украинские чиновники, не лезет ни в какие границы.



И после этого они называют себя миролюбивым государством, которое настроено на добрососедские отношения со всеми странами. Из своих спортсменов, которые являются послами добра и мира, чиновники пытаются сделать воинствующих людей, которым запрещено говорить на родном языке. Такое в современном мире недопустимо.



Интересно, на каких ещё языках нельзя говорить? Ведь к Украине есть претензии как у венгерских соседей, так и у польских. На этих языках можно разговаривать? Может быть, многие спортсмены являются представителями этих национальностей… Удивительно слышать недалёкие напутствия.



Что касается запрета на совместные фотографии с российскими спортсменами, это вообще глупость. Многие дружат, тренируются вместе. Допустим, наши ребята встретятся на пьедестале, что делать? Нельзя фотографироваться? Дай бог, чтобы наши спортсмены встречались на подиумах. Мы будем радоваться как за российских, так и за украинских ребят», — сказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.