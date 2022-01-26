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2 часа назад

Сборная США потеряла претендентку на медали в Пекине

Американская горнолыжница Бризи Джонсон, которую считали претенденткой на медали в скоростном спуске на Играх в Пекине, официально отказалась от участия в Олимпиаде-2022 из-за травмы.

26-летняя спортсменка получила повреждение колена на тренировке в итальянском Кортина-д'Ампеццо. В этом году Джонсон трижды становилась второй на этапах Кубка мира, уступив только итальянке Софии Годжа.

Впрочем, и лидер женского скоростного спуска из Италии также рискует пропустить Игры из-за двух жестких падений в январе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Breezy Johnson (@breezyjohnsonski)

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