Сборная США потеряла претендентку на медали в Пекине

Американская горнолыжница Бризи Джонсон, которую считали претенденткой на медали в скоростном спуске на Играх в Пекине, официально отказалась от участия в Олимпиаде-2022 из-за травмы.

26-летняя спортсменка получила повреждение колена на тренировке в итальянском Кортина-д'Ампеццо. В этом году Джонсон трижды становилась второй на этапах Кубка мира, уступив только итальянке Софии Годжа.