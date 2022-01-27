Российские саночники вылетели на Олимпиаду в Пекин

Сборная России по санному спорту отправилась на Олимпийские игры в Пекин. Спортсмены вылетели из аэропорта Шереметьево в 21:29 по московскому времени.

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Ранее начальник команды Артем Петраков сообщил ТАСС, что все российские саночники успешно прошли последнее перед вылетом тестирование на коронавирус и получили зеленые QR-коды, необходимые для въезда в Китай.

Для участия в Олимпийских играх в Пекине заявлены Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.