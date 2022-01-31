Два российских скелетониста пропустят Игры в Пекине

— К величайшему сожалению, Трегубов и Семенов точно не поедут на Олимпийские игры. Семенов тестировался в Сочи, выдержал весь карантин, но приехал в Москву, и у него по-прежнему были положительные тесты. Вместо них летят Рукосуев и Романов, — сказала «Матч ТВ» Аникина.