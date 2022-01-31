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53 минуты назад

Скелетонисты Трегубов и Семенов пропустят Олимпийские игры в Пекине — глава Федерации бобслея России

Российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов не выступят на Олимпийских играх в Пекине, сообщила «Матч ТВ» президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

Два российских скелетониста пропустят Игры в Пекине
Фото: EPAEPA

На прошлой неделе тест на коронавирус серебряного призера Игр-2018 Трегубова дал положительный результат, болезнь у спортсмена проходила бессимптомно. Трегубова и Семенова в команде заменят Евгений Рукосуев и Даниил Романов.

Пекин сообщил о новом всплеске COVID

— К величайшему сожалению, Трегубов и Семенов точно не поедут на Олимпийские игры. Семенов тестировался в Сочи, выдержал весь карантин, но приехал в Москву, и у него по-прежнему были положительные тесты. Вместо них летят Рукосуев и Романов, — сказала «Матч ТВ» Аникина.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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