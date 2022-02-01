Упрямство Трусовой: фигуристка лишает себя медали?

Страсть Саши к сложнейшим прыжкам может стоить ей «командника». Рисковать золотом ради личного рекорда Русской ракеты никто не станет.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Олимпиада в Китае стартует уже 4 февраля с командного турнира фигуристов. Сборная России поборется за награду высшего качества, однако, чтобы её выиграть, необходимо подобрать оптимальный состав участников. Сделать это, учитывая количество талантливых фигуристов в нашей команде, будет непросто. Даже самые достойные могут оказаться за бортом.

Видео дня

Так, Александра Трусова, начавшая революцию в женском одиночном катании, может пропустить командный турнир в Пекине из-за собственных принципов. Русская ракета вряд ли откажется от пяти четверных в произвольной программе, а рисковать золотом ради личного рекорда фигуристки никто не станет.

Валиеву не поведут по пути Липницкой, Трусовой не доверятся

Формирование женского состава на командный турнир — едва ли не самая трудная задача для федерации. Каждая из трёх блестящих учениц Этери Тутберидзе по-своему сильна и вполне может рассчитывать на медаль в личном зачёте, но кого-то из них от команды всё равно придётся отцепить. За Камилу Валиеву в этом сезоне говорят невероятная стабильность и россыпь мировых рекордов. Она является очевидным фаворитом в обоих видах, однако, учитывая опыт прошлого, ставить её и в короткую программу, и в произвольную будет опасно. В 2014 году в Сочи Юлия Липницкая вышла на пик формы как раз в «команднике», а затем провалилась в борьбе за личную медаль. Вряд ли такого же исхода Этери Георгиевна хочет для Валиевой, поэтому Камилу было бы резоннее поставить только в короткую программу, где ей нет равных благодаря чистейшему тройному акселю.

В произвольной программе мы, вероятно, увидим Анну Щербакову, которая на чемпионате Европы в Таллине доказала, что разговоры об исчезнувших четверных были беспочвенными. Даже с одним флипом фигуристка способна набирать отличные баллы, а если ей удастся наконец приземлить лутц, то вопрос о лидере отпадёт сам собой.

Что же касается Александры Трусовой, то пока она кажется наименее надёжным кандидатом. Сашу могут оставить без командной медали из-за её принципов. Фигуристка не раз говорила, что не собирается облегчать себе задачу и сокращать количество четверных прыжков. Понять Русскую ракету можно — это её стиль, и ломать мечту Трусовой о новом рекорде было бы неправильно. Однако про стратегию тоже забывать не нужно. В Китае на счету будет каждый балл, цена ошибки слишком велика. При всём уважении к Саше её пять квадов, равно как и тройной аксель в короткой программе, — это чистая лотерея. Ставить её в команду попросту опасно.

«Кондратюк и при здоровом Коляде ехал бы на Олимпиаду первым номером»

Отсутствие имени Михаила Коляды в списке участников Олимпиады шокировало всех любителей фигурного катания. Подопечный Алексея Мишина сдал положительный тест на коронавирус и вылетел из олимпийской команды. Потеря Коляды стала настоящим ударом для сборной России, но вместе с тем лишила чиновников неопределённости касательно претендента на командный турнир.

Марк Кондратюк менее чем за месяц взял два титула на национальном и европейском первенствах. Из неприметного фигуриста, которого два года назад практически никто не знал, он превратился в явного лидера нашего мужского катания. И хотя сам Марк себя таковым не считает, факты говорят в его пользу. Ученик Светланы Соколовской стабильно показывает контент из пяти четверных на две программы, редко ошибается он и на тройных акселях. Сумасшедшая энергия и нестандартный подход к постановкам обеспечили ему лояльность судей, и пусть оценки Кондратюка за компоненты не так высоки, как у Коляды, они всё равно очень приличные. Так что доверить Марку выступление в обеих программах не кажется такой уж плохой идеей. Главное, чтобы спортсмен не перегорел, ведь за неделю ему придётся выдать сразу четыре проката.

«Его плюсы в сравнении с кем угодно для меня очевидны. Во-первых, результаты этого сезона говорят сами за себя. Во-вторых, Марк — очень эмоциональный спортсмен. Его окрылённость после победы на чемпионате Европы тоже, думаю, сыграет в его пользу. А главное — он очень командный человек. Это было ещё год назад на Кубке Первого канала», — так оценивает перспективы Кондратюка Елена Буянова.

Мария Бутырская высказалась ещё лаконичнее: «Лидер нашей сборной — Марк Кондратюк, который стал победителем на чемпионатах России и Европы. Он и при здоровом Коляде ехал бы на Олимпиаду первым номером».

Ученики Тутберидзе нестабильны, но всё равно выступят в «команднике»?

В танцах на льду выбирать особо не приходится. Лишь Никите Кацалапову и Виктории Синициной под силу забрать максимальное количество очков в двух программах. Единственное, что может омрачить триумф учеников Александра Жулина, — это проблемы со спиной у Никиты. В случае травмы или даже болезненных ощущений фигуриста придётся снимать с турнира ради личной встречи с французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Заменить Кацалапова и Синицину придётся Александре Степановой и Ивану Букину — они наш крепкий второй номер сборной.

В парах пальмовую ветвь заслуженно получат Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Действующие чемпионы мира и Европы вполне способны откатать четыре программы, но стоит ли так рисковать? Их ждёт изматывающее противостояние с китайцами Вэньцзин Суй и Цун Хань, поэтому им нужно сохранить энергию для личного зачёта. На помощь Насте и Саше могут прийти как коллеги по группе Тамары Москвиной Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, так и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым.

Большинство экспертов — в России и за рубежом — уверены, что преимущество на стороне учеников Этери Тутберидзе. Во-первых, у Жени и Володи большой спортивный опыт, в том числе и выступления на Олимпийских играх. Во-вторых, качество их непрыжковых элементов не вызывает сомнений, что отражается на второй оценке.

В-третьих, авторитет их тренерского штаба наверняка сыграет не последнюю роль в отношении судей к спортсменам. Но есть у Тарасовой и Морозова один недостаток, который легко может перечеркнуть все их достоинства. Это нестабильность. Психологически им трудно выступать чисто, воспоминания о Пхёнчхане могут захватить фигуристов, и тогда нас ждёт повторение истории. Этери Георгиевне необходимо правильно настроить Женю и Володю на этот старт, и тогда их выступление в «команднике» будет полностью оправданным.

Хочется надеяться, что спортивные чиновники с умом подойдут к выбору участников. Нам же остаётся лишь пожелать каждому из них удачи и гладкого льда в Пекине.