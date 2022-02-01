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1 час назад

Американское издание не ждет от российских хоккеистов победы на ОИ-2022

Издание AP News спрогнозировало исход олимпийского хоккейного турнира в Пекине. По мнению журналистов, сборная Канады завоюет золотые медали, Россия станет второй, а американские хоккеисты удостоятся бронзовых наград.

В США не поверили в победу российских хоккеистов на ОИ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. 22 декабря НХЛ официально объявила о том, что ее игроки не примут участие на Олимпийских играх. Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в лиге.

Сборная России проведет свой первый матч на турнире 9 февраля против Швейцарии. Начало матча в 11.40 по московскому времени. Также соперниками национальной команды в групповом раунде будут Дания и Чехия.

На прошлой Олимпиаде сборная России стала победителем хоккейного турнира, в финале одолев Германию (4:3 ОТ).

Ранее президент Международной Федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, когда планируется проведение перенесенного молодежного чемпионата мира — 2022.

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