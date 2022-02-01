Елистратов высказался об отношениях с украинскими спортсменами

"С Олегом Гандеем я достаточно давно знаком, мы периодически вместе тренируемся. У нас очень близкие отношения, дружеские отношения. Проблем в общении не возникает. Олег всегда мне говорит: "Сэм, не обращай внимания, это политика". Он много раз говорил, что мы братские народы, что у него есть родственники в России. Мне тоже кажется, может я не прав, что мы братские народы, у нас все-таки одна кровь", - рассказал Елистратов.