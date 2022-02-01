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1 час назад

"Мы братские народы": Елистратов об отношениях с украинскими спортсменами

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов заявил, что не испытывает проблем в общении со спортсменами из Украины на Играх в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

Елистратов высказался об отношениях с украинскими спортсменами
Фото: ТАССТАСС

Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что спортсменам были даны рекомендации не стоять рядом с россиянами во время любых мероприятий на Олимпийских играх, чтобы избежать провокаций.

"С Олегом Гандеем я достаточно давно знаком, мы периодически вместе тренируемся. У нас очень близкие отношения, дружеские отношения. Проблем в общении не возникает. Олег всегда мне говорит: "Сэм, не обращай внимания, это политика". Он много раз говорил, что мы братские народы, что у него есть родственники в России. Мне тоже кажется, может я не прав, что мы братские народы, у нас все-таки одна кровь", - рассказал Елистратов.

Ранее на летних Играх в Токио произошел скандал из-за фотографии украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих вместе с россиянкой Марией Ласицкене: обе спортсменки стали призерами соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике, а также была вызвана на беседу в Министерство обороны.

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