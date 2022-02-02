МОК оценит готовность Пекина к Олимпийским играм

Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит готовность Пекина к зимним Играм. 2 февраля состоится заседание исполкома, днем позже - сессия высшего руководящего органа МОК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Исполком и сессия МОК традиционно предваряют открытие Олимпийских игр. В Пекине старт соревнованиям будет дан 4 февраля.

Повестка исполкома МОК не разглашается, не будет и пресс-конференции по итогам заседания. Президент МОК Томас Бах должен выступить перед журналистами 3 февраля.

На Олимпиадах сессия делится на две части: первая проходит перед стартом Игр, вторая - в один из последних дней соревнований. В Пекине вторая часть пройдет в предпоследний день Олимпиады (19 февраля).

Сокращенный формат

3 февраля сессия МОК заслушает доклады Баха, организационного комитета по проведению Игр в Пекине, президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки. Также будет представлен итоговый отчет о состоявшейся в августе 2021 года летней Олимпиаде в Токио.

Первая часть сессии продлится один день вместо привычных двух-трех. В МОК пояснили, что программу сессии сократили, оставшиеся вопросы будут обсуждены до конца года. Вероятно, это связано с тем, что Олимпиада в Пекине проходит в условиях строгих антиковидных ограничений - все ее участники находятся в "замкнутом круге", что не позволяет им контактировать с жителями Китая, которые находятся за его пределами.

1 февраля члены исполкома провели встречу с руководствами международных федераций по зимним видам спорта и комиссией спортсменов МОК, на которой обсудили финальную подготовку к Играм, борьбу с допингом и коррупцией в спорте, а также вопросы, которые касаются здоровья атлетов.