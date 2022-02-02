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2 часа назад

Щербакова упала с четверного флипа на тренировке перед стартом ОИ-2022

Действующая чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова провела тренировку в олимпийском Пекине. По информации Telegram-канала "Лапидарность", спортсменка вне программы прыгнула четверной флип, в то время как по ходу исполнения произвольной программы не справилась с этим элементом и допустила падение. Также фигуристка несколько раз заходила на четверной лутц, но смогла сделать только один. Сборную России в Пекине представят следующие спортсмены: Женское одиночное катание: Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова. Мужское одиночное катание: Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев. Пары: Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. Танцы на льду: Александра Степанова / Иван Букин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Диана Дэвис / Глеб Смолкин. Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах. Ранее сообщалось, что Марк Кондратюк сделал степ-аут на тройном акселе на тренировке в Пекине в рамках подготовки к Олимпиаде — 2022.

Щербакова упала с четверного флипа на тренировке перед стартом ОИ-2022
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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