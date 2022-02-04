Сбер: Около 40% жителей России любят зимние виды спорта

В пятницу банк опубликовал результаты исследования, посвященного тому, как много людей занимаются зимними видами спорта. Опрос был проведен организацией СберСтрахование и холдингом Rambler&Co. Участниками стали 10 тысяч человек из разных регионов страны.Выяснилось, что 38% респондентов любит зимние виды спорта. Самыми популярными оказались беговые (15%) и горные (10%) лыжи. Также россияне увлечены катанием на коньках (7%), хоккеем (4%) и сноубордом (2%).Занятия спортом помогают респондентам сохранять физическую форму (39%), хорошо проводить время (26%) и получать эмоциональную разгрузку (22%). Некоторые люди рассматривают спорт, как дополнительную возможность общения с родными и друзьями (10%) или способ заработка (3%).62% опрошенных сказали, что прибегают к занятиям спортом несколько раз за зимний период. 37% из них предпочитает коньки, а 24% беговые лыжи.Каждый двадцатый житель страны регулярно участвует в спортивных состязаниях. 11% россиян делает это периодически. 76% жителей страны поделились, что никогда не принимали участия в турнирах, но не прочь попробовать свои силы.Напомним, что сегодня в 15:00 по Москве началась церемония открытия зимней Олимпиады в Пекине. Символом события стала панда по имени Бин Дунь Дунь. Она воплощает гостеприимство и уважение китайцев к спортсменам из других стран.Источник: пресс-служба Сбербанка.