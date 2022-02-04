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2 часа назад

Свищев: для привлечения частных инвестиций в спорт нужны меры господдержки

Нельзя всю ответственность за развитие спорта перекладывать на государство. Без поддержки частных инвестиций в эту сферу задачу по существенному увеличению доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выполнить невозможно. Об этом сказал председатель Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) на первом заседании Комиссии по государственно-частному партнёрству в спорте, созданной при профильном думском комитете.

Свищев: для привлечения частных инвестиций в спорт нужны меры господдержки
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Свищев сообщил, что рабочая группа создана для того, чтобы синхронизировать работу Минспорта, Госдумы, региональных властей и частных инвесторов и запустить механизмы для развития государственно-частного партнёрства в спорте в более активную фазу. В том числе, это позволит понять, какие есть проблемы с реализацией федерального проекта «Бизнес-спринт», уверен депутат.

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Новый федеральный проект «Бизнес-спринт» входит в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта». Он направлен на активизацию участия частных партнеров в развитии спортивной инфраструктуры. Проект предусматривает создание до 2030 года необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и селах.

«Нельзя на сегодняшний день всю ответственность за развитие спорта, строительство спортивных объектов, их содержание, проведение соревнований возлагать только на государство», — сказал Свищев. Он обратил внимание, что ресурсов в бюджете не так много, как хотелось бы. Но в то же время, руководство страны поставило задачу — вовлекать население в занятия физкультурой и спортом.

Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна за 10 лет вырасти до 70%, говорится в тексте указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

«Без поддержки льгот, субсидирования процентной ставки и других мер поддержки государством частных инвестиций в спорт решить поставленную задачу невозможно», — считает Свищев.

Он обратил внимание, что сейчас практически нет инвесторов в спорте. «Есть меценаты, спонсоры, которые много вкладывают в спорт, но не пытаются извлечь из этого прибыль, потому что практически это нереально», — сказал политик. Когда механизмы государственно-частного партнёрства в спорте будут полноценно запущены, инвесторы будут более активно и эффективно вкладывать деньги в развитие спорта, уверен он.

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