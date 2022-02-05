«Еле сдерживал слезы, ребят подло отстранили»

Игры в Корее обернулись для россиян драмой. Там нас никто не ждал, но Семён Елистратов выстрадал эту награду.

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Зимние Олимпийские игры 2018 года не задались для сборной России задолго до начала первых соревнований. Сама процедура допуска российских спортсменов на Игры в Южной Корее проходила сложнейшим образом. Чтобы получить разрешение на участие в Олимпиаде, нашим спортсменам требовалось специальное приглашение от МОК, которое выдавалось только тем атлетам, которые никогда не были уличены в нарушениях допинговых правил. По этой причине за бортом соревнований остались многие ведущие спортсмены нашей страны.

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Неудивительно, что в Пхёнчхане сборная России установила национальный антирекорд, заняв только 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Впрочем, не обошлось и без позитивных впечатлений от корейской Олимпиады. Одна из самых ярких историй произошла с лидером сборной России по шорт-треку Семёном Елистратовым, который сумел принести нашей делегации первую медаль на Олимпиаде после того, как Россию лишили флага и гимна.

Уроженец Уфы приехал в Корею в ранге олимпийского чемпиона 2014 года в эстафете. На домашней Олимпиаде Семён поднялся на верхнюю ступень пьедестала почёта вместе с партнёрами по команде – Виктором Аном, Владимиром Григорьевым и Русланом Захаровым. А вот отдельные дистанции у Елистратова не задались – он занял только 15-е место на 500 м, 6-е место на 1000 м и 11-е место на 1500 м.

За четырёхлетний олимпийский цикл российский шорт-трекист добился целого ряда побед на международных стартах, самой главной из которых в спортивном смысле этого слова стала золотая медаль на московском чемпионате мира 2015 года на дистанции в 1500 м. На континентальном уровне Елистратов собрал целую россыпь наград различного достоинства, выиграв 18 медалей на чемпионатах Европы, семь из которых стали золотыми. А ещё одну победу россиянин одержал за пределами ледовой арены.

В марте 2016 года фамилия Елистратова была названа в числе тех российских спортсменов, пробы которых дали положительный результат на мельдоний. Сложно было представить состояние Елистратова, когда он узнал о том, что отстранён от соревнований. И чем закончится дело – неизвестно. В итоге всех россиян с мельдонием тогда оправдали, но конкретно по Елистратову эта ситуация ударила очень сильно. Позже Семён признавался, что несколько месяцев так переживал, что не мог спокойно спать. Та история его не сломила, и уже в следующем сезоне он разнёс всех на чемпионате Европы.

Определённые опасения перед стартом Игр в Пхёнчхане вызывал тот факт, что непосредственно за месяц до начала Олимпиады – на Евро-2018 – Семён впервые с 2013-го остался без золотой медали, но совокупность прошлых результатов позволяла уроженцу Уфы рассчитывать на первую в карьере олимпийскую медаль в личном зачёте.

И на тот момент 27-летний шорт-трекист не стал откладывать долгожданный успех в долгий ящик. Уже в первый день турнира Елистратов стал бронзовым призёром на дистанции в 1500 метров. Начало олимпийской программы в шорт-треке сложилось для Елистратова драматичным образом. В квалификационном заезде россиянин прошёл по самой грани, пробившись в следующий раунд только с третьего места. В своём забеге Семён уступил титулованному венгру Шандору Шаолиню Лю и канадцу Самуэлю Жирару и меньше чем на три десятые сумел опередить японца Хироки Йокояму в борьбе за выход в полуфинал.

Второй раунд Елистратов провёл на куда более высоком уровне, оставив за собой первое место. Благодаря выигранному полуфиналу уроженец Уфы получил лучшую дорожку на внутреннем радиусе в главном забеге. Так получилось, что в главный финал пробилось целых девять человек. Шестеро спортсменов попали туда по итогам полуфиналов, а ещё троих добрали судейским решением, так как на их неудачные результаты повлияли нарушения, допущенные другими шорт-трекистами.

Олимпийским чемпионом на домашнем льду стал местный спортсмен Лим Хё Джун, выигравший всего семь сотых у голландца Шинки Кнегта, а Елистратов занял третью позицию. Завоевать бронзовую медаль нашему спортсмену помогло падение корейца и француза, но в шорт-треке от подобного рода неудач никто не застрахован.

В какой-то момент самого Семёна, идущего на четвёртом-пятом месте, едва не сшибли соперники, однако на крутом вираже российский спортсмен устоял. А вот кореец Хван и канадец Амлен, мчащиеся перед Елистратовым, вступили в контактную борьбу, канадец умудрился лягнуть соперника прямо в голову, после чего оба отправились в борт, и Семён оказался на чистом третьем месте. В результате на третьей в карьере Олимпиаде Елистратов смог завоевать первую медаль в личном зачёте. И даже после завершения церемонии награждения россиянин не смог сдержать своих эмоций.

«Когда нас награждали, я стоял и еле сдерживал слёзы. Для меня это очень выстраданная медаль. Очень много людей говорили: «Семён, ну какие тебе Олимпийские игры? Куда ты едешь?» А я взял и показал им всем. Не отступил там, где другие отступали, и не сдался там, где другие сдавались. Я безумно рад и безумно горд. Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили. Не сдавайтесь! Боритесь до конца!» — сказал Елистратов после завоевания медали.

На других личных дистанциях Семён не смог завоевать медалей, а в эстафете наша команда участия не принимала. В мужской заявке из-за недопуска до Игр шестикратного олимпийского чемпиона Ана и других спортсменов оказалось лишь трое спортсменов – сам Елистратов и малоопытные Павел Ситников и Александр Шульгинов. Таким образом, россияне не были даже заявлены на эстафету на 5000 метров и лишились шансов отстоять звание олимпийских чемпионов 2014 года.

После завершения Игр Елистратов продолжил успешную карьеру и завоевал ещё пять медалей на чемпионатах мира, а также 10 медалей на чемпионатах Европы. 31-летний спортсмен уверенно отобрался в Пекин и приехал в Китай на четвёртую Олимпиаду в карьере в ранге безоговорочного лидера национальной команды.

Первый старт Елистратова на Олимпиаде-2022 состоится уже сегодня, 5 февраля, в квалификации на дистанции в 1000 метров, где россиянин в этом сезоне занимает четвёртое место в зачёте Кубка мира. Но в субботу завоевать медали на этой дистанции не получится точно, ведь решающие стадии намечены только на 7 февраля. Однако шанс продлить традицию по завоеванию медалей в первый день Олимпиады Елистратову точно предоставится.

Сегодня же Семён должен выйти на старт и в новой дисциплине олимпийской программы – смешанной эстафете. Заявка российской команды на этот вид составляет шесть спортсменов. Наряду с Елистратовым в неё включены Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Елена Серёгина. Из этого состава будут выбраны двое мужчин и две женщины, и вряд ли можно представить российскую эстафету без участия в ней Елистратова.