В Кремле оценили положение сборной России в медальном зачёте Олимпиады-2022

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о позиции сборной России в медальном зачёте Олимпиады в Пекине.

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«Пока рано говорить о месте в официально несуществующем командном зачёте. Все только началось. Пожелаем успехов нашим спортсменам и поздравим тех, кто уже стал медалистом!» — цитирует Пескова «Чемпионат».

Напомним, что сборная России занимает второе место в медальном зачёте Олимпиады-2022. В сумме за три дня россияне завоевали две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Возглавляют медальный зачёт шведы с тремя золотыми медалями. На третьем месте — Нидерланды, у сборной которых две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.