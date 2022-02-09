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Олимпиада-2022
10 часов назад

Россия опустилась на восьмое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине

Чемпионат.comиещё 10

Сборная России опустилась на восьмое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Россиян обошла команда Австрии. Это произошло благодаря завоеванию горнолыжницей Катариной Линсбергер серебряной медали в слаломе.

Россия опустилась на восьмое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В активе сборной России 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых наград. Сегодня, 9 февраля, россияне пока медали не завоёвывали.

В медальном зачёте лидирует Норвегия (4 золотые, 1 серебряная, 4 бронзовые медали). На втором месте располагается Швеция (4-1-2), на третьем — Нидерланды (3-3-1). Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022 Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

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