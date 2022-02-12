Гонка «Лыжня России» в Петербурге стала зоной без ковида

Пандемия не встанет на пути у спортсменов. В Ленинградской области в субботу в 40-й раз проходит массовая гонка «Лыжня России». Какие противоковидные меры приняли организаторы – в репортаже корреспондента «МИР 24» Елены Куршук.

Фото: Мир24 Мир24

Это тот редкий случай, когда маски необязательны, но все поголовно в масках – специальных лыжных балаклавах, чтобы было теплее. Соревнование было под угрозой срыва, но буквально в последний момент было принято решение, что эпидобстановка все-таки позволяет его провести.

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В этом году гонка юбилейная гонка признана зоной, свободной от ковида. Участников и болельщиков в стартовый городок пускают только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста сроком 48 часов, сертификата о вакцинации вторым компонентом или ревакцинации, либо сертификата иммунизации после болезни. Несмотря на требования, участников не уменьшилось, а стало больше.

«В этом году в Петербурге проходит один из ключевых стартов России. Мы обновили локацию. Мероприятие проходит на гоночной трассе «Игора драйв», которая в будущем примет «Формулу-1». Наши участники первыми на лыжах зимой опробуют этот классный трек. В этом году в два-три раза больше участников, чем в предыдущие годы. Конечно, соревнования проводятся с соблюдением всех актиковидных мер. Это праздник спорта для всех возрастов», – отметил руководитель проекта «Лыжня России 2022» Денис Анников.

Лыжники к мерам безопасности отнеслись с пониманием. Многие отмечают, что спорт помогает держать себя в форме, тем более лыжный спорт прекрасно тренирует легочную систему и в какой-то мере является профилактикой коронавируса и других заболеваний.

«Отлично помогает для здоровья. Человек в лесу катается, народу никого, бактерий нет», – говорит Алексей Поправко.

«Я тренируюсь в Парголово, в лыжной школе. Это очень укрепляет здоровье», – добавила Полина Надеждина.

Все без исключения спортсмены получат призы.