Татьяна Тарасова - Валиевой: нужно выйти на старт и прокатать свою прекрасную программу

«Когда живешь жизнь, многое приходится не помнить специально. Нужно выйти на старт и помнить только то, что нужно сделать эти элементы. И прокатать свою прекрасную программу», — сказала Тарасова .

8 февраля Валиева была отстранена, так как проба, которая была взята во время чемпионата России в декабре 2021 года, показала наличие в организме триметазидина. На следующий день российская спортсменка оспорила это решение, протест был удовлетворен.