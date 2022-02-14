Американская журналистка Кристин Бреннан раскритиковала решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по российской фигуристке Камиле Валиевой.В понедельник стало известно, что Валиева сможет продолжить выступление на Олимпиаде в Пекине и выступит в индивидуальных соревнованиях. — Решение CAS: Камиле Валиевой разрешено выступать. Это черный день для борьбы против допинга в спорте, — написала Бреннан на своей странице в Twitter.Ранее журналистка неоднократно высказывалась по поводу использования допинга российскими спортсменами, а также вступала в конфронтацию с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным на пресс-конференции и критиковала фигуристов.Турнир одиночниц на Играх в Пекине стартует во вторник.