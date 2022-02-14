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Олимпиада-2022
2 часа назад

«Черный день для борьбы против допинга в спорте». Американская журналистка — о решении CAS по Валиевой

Матч ТВ

Американская журналистка Кристин Бреннан раскритиковала решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по российской фигуристке Камиле Валиевой.В понедельник стало известно, что Валиева сможет продолжить выступление на Олимпиаде в Пекине и выступит в индивидуальных соревнованиях. — Решение CAS: Камиле Валиевой разрешено выступать. Это черный день для борьбы против допинга в спорте, — написала Бреннан на своей странице в Twitter.Ранее журналистка неоднократно высказывалась по поводу использования допинга российскими спортсменами, а также вступала в конфронтацию с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным на пресс-конференции и критиковала фигуристов.Турнир одиночниц на Играх в Пекине стартует во вторник.

«Черный день для борьбы против допинга»
Фото: Матч ТВМатч ТВ
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