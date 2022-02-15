Камила Валиева пропустила пресс-конференцию из-за плохого самочувствия

Российская фигуристка Камила Валиева почувствовала недомогание после короткой программы на Играх в Пекине и была доставлена в олимпийскую деревню сразу после выступления, сообщили в штабе сборной России. — Камила почувствовала себя не очень хорошо после проката. По этой причине было принято решение максимально оперативно отвезти её в деревню, чтобы она отдохнула, — сообщили «Матч ТВ» в штабе. Валиева лидирует в зачете одиночниц после короткой программы с 82,16 баллами. Произвольная программа у женщин на ОИ в Пекине пройдет 17 февраля.