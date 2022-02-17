Щербакова принесла России пятую золотую медаль на играх в Пекине

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла личный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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За два проката спортсменка получила 255,95 балла. На втором месте расположилась россиянка Александра Трусова, набравшая 251,73 балла. Третье место заняла японка.Каори Сакамото. Россиянка Камила Валиева стала четвертой, имея в активе 224.09 балла.