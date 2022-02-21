Путин дал напутствие российским паралимпийцам

"Верю, вы готовы достойно и честно отвечать на любой вызов и побеждать. В полной мере проявите свой боевой характер и покажете максимум своих возможностей. Знайте, что здесь, в России, вас очень любят, искренне гордятся вами и будут за вас болеть", – подчеркнул российский лидер во время видеовстречи со спортсменами.