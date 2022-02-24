«Исключить Россию из всех видов спорта»: на Западе предложили радикальный шаг

Отстранение России из всех международных видов спорта навредит Владимиру Путину гораздо больше, чем вы думаете, - пишет журналист издания Iltalehti Пекка Ялонен.
Россия — государство-изгой, которым управляет Владимир Путин, попросту игнорирующий все международные договоры и законы. В России Путин расправляется со своими противниками методом тюремного заключения или убийства, в других государствах он нарушает суверенитет и отправляет своих солдат в соседние страны убивать совершенно невинных людей.
Мы помним, как 19 февраля 2014 года сборная Финляндии по хоккею унизила Россию на глазах у Владимира Владимировича. Это произошло на Олимпиаде в Сочи, тогда хозяева Игр проиграли со счетом 1:3.
Через четыре дня Путин вторгся в Украину и оккупировал Крымский полуостров.
20 февраля 2022 года финская команда обыграла россиян со счетом 2:1, но уже на Олимпиаде в Пекине.
Спустя два дня после этого Путин снова начинает войну на востоке Украины, при том, что предыдущие конфликты так и не закончились.
В 2014-м году США и Европейский союз ввели различные санкции в отношении России и отдельных граждан этой страны. Сейчас они в очередной раз пытаются вводить ограничения, но они не остановят Путина. Видимо, уже ничто его не остановит.
Но при этом, у спортивного сообщества будет возможность навредить Путину больше, чем это сделают обычные санкции.
Спорт — одно из главных увлечений Президента Российской Федерации, а также способ улучшить свой имидж. Успех российских спортсменов поддерживает позицию президента, ведь все, что Путин может предложить народу, - это победы на спортивной арене.
Если полностью исключить Россию из международного спорта, то недовольство россиян своим диктатором, безусловно, усилится. Приведет ли это к чему-то существенному, покажет только время.
Международный олимпийский комитет и международные федерации всех видов спорта должны запретить каждому российскому спортсмену и команде участвовать во всех турнирах за пределами их родины. Также им должно быть отказано в праве на проведение соревнований.
Но, к сожалению, международное спортивное сообщество вряд ли что-то сделает с Россией и ее президентом. Множество спортивных организаций имеют слишком много коррумпированных лидеров, а также лиц, принимающих итоговые решения. Такие люди скорее проглотят руку Путина, чем откусят ее.
Так что, требование бойкота в отношении этой нации отдельными спортсменами или командами ни к чему не приведет. Оно должно быть полноценным, нужно бойкотировать всю Россию и всех русских. Пусть соревнуются друг с другом в этом царстве деспота, идущего по стопам Сталина.