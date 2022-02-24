«Исключить Россию из всех видов спорта»: на Западе предложили радикальный шаг

Отстранение России из всех международных видов спорта навредит Владимиру Путину гораздо больше, чем вы думаете, - пишет журналист издания Iltalehti Пекка Ялонен.

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Россия — государство-изгой, которым управляет Владимир Путин, попросту игнорирующий все международные договоры и законы. В России Путин расправляется со своими противниками методом тюремного заключения или убийства, в других государствах он нарушает суверенитет и отправляет своих солдат в соседние страны убивать совершенно невинных людей.

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Мы помним, как 19 февраля 2014 года сборная Финляндии по хоккею унизила Россию на глазах у Владимира Владимировича. Это произошло на Олимпиаде в Сочи, тогда хозяева Игр проиграли со счетом 1:3.

Через четыре дня Путин вторгся в Украину и оккупировал Крымский полуостров.

20 февраля 2022 года финская команда обыграла россиян со счетом 2:1, но уже на Олимпиаде в Пекине.

Спустя два дня после этого Путин снова начинает войну на востоке Украины, при том, что предыдущие конфликты так и не закончились.

В 2014-м году США и Европейский союз ввели различные санкции в отношении России и отдельных граждан этой страны. Сейчас они в очередной раз пытаются вводить ограничения, но они не остановят Путина. Видимо, уже ничто его не остановит.

Но при этом, у спортивного сообщества будет возможность навредить Путину больше, чем это сделают обычные санкции.

Спорт — одно из главных увлечений Президента Российской Федерации, а также способ улучшить свой имидж. Успех российских спортсменов поддерживает позицию президента, ведь все, что Путин может предложить народу, - это победы на спортивной арене.

Если полностью исключить Россию из международного спорта, то недовольство россиян своим диктатором, безусловно, усилится. Приведет ли это к чему-то существенному, покажет только время.

Международный олимпийский комитет и международные федерации всех видов спорта должны запретить каждому российскому спортсмену и команде участвовать во всех турнирах за пределами их родины. Также им должно быть отказано в праве на проведение соревнований.

Но, к сожалению, международное спортивное сообщество вряд ли что-то сделает с Россией и ее президентом. Множество спортивных организаций имеют слишком много коррумпированных лидеров, а также лиц, принимающих итоговые решения. Такие люди скорее проглотят руку Путина, чем откусят ее.