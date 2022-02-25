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25 февраля

Иностранные фристайлисты отказались выходить на старт Кубка мира в Челябинской области

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Иностранные спортсмены не вышли на старт этапа Кубка мира по фристайлу в Челябинской области. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта.

Иностранные фристайлисты отказались выходить на старт в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В соревновании по ски-кроссу среди мужчин и женщин приняли участие лишь российские спортсмены. В квалификации выступает двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Ридзик.

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Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». Он добавил, что «в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции».

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