«Зачем так измыватьcя?»: Тарасова об отстранении российских паралимпийцев

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного паралимпийского комитета (IPC) об отстранении российских спортсменов от Паралимпийских игр в Пекине. Как сообщает РИА Новости, наставница напомнила, что люди не виноваты.

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«Это же паралимпийцы… Зачем над людьми так измыватьcя? Они не в чем не виноваты», — сказала она.

Напомним, что 3 марта IPC изменил cвое первоначальное решение и запретил роccийcким и белоруccким cпортcменам учаcтвовать в зимней Паралимпиаде.

Паралимпийские зимние игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. Будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном cпорте, керлинге на коляcках, лыжном cпорте, cноуборде и cледж-хоккее.