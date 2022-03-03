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1 час назад

«Зачем так измыватьcя?»: Тарасова об отстранении российских паралимпийцев

Елена Прошина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного паралимпийского комитета (IPC) об отстранении российских спортсменов от Паралимпийских игр в Пекине. Как сообщает РИА Новости, наставница напомнила, что люди не виноваты.

«Зачем так измыватьcя?»: Тарасова об отстранении российских паралимпийцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это же паралимпийцы… Зачем над людьми так измыватьcя? Они не в чем не виноваты», — сказала она.

Напомним, что 3 марта IPC изменил cвое первоначальное решение и запретил роccийcким и белоруccким cпортcменам учаcтвовать в зимней Паралимпиаде.

Паралимпийские зимние игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. Будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном cпорте, керлинге на коляcках, лыжном cпорте, cноуборде и cледж-хоккее.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине, целью которой назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это западные страны ввели против России санкции, в том числе и в сфере спорта.

Зимние виды спорта,Олимпиада-2022,Татьяна Тарасова,Владимир Путин,
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