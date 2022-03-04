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1 час назад

Паралимпийские игры, которые пройдут в Пекине без россиян и белорусов, объявлены открытыми

ТАССТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил открытыми Паралимпийские игры, которые пройдут в Пекине без участия российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В Пекине начались зимние Паралимпийские игры
Фото: ТАССТАСС

Церемония открытия Игр проходит в пятницу на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине.

В составе российской делегации на Игры прибыл 71 спортсмен: 33 атлета представляли лыжные гонки и биатлон, 17 - сборные по следж-хоккею, 10 - горнолыжный спорт, 6 - сноуборд, 5 - керлинг на колясках. 2 марта команда России была допущена к участию в Играх, однако спустя 17 часов Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и запретил командам России и Белоруссии выступать на Паралимпиаде.

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что российская команда покинет Пекин 6 марта. При этом он подчеркнул, что юридических оснований для принятия подобного решения не было, российская сторона оставляет за собой право юридически оспорить его.

Оставшиеся участники Паралимпиады разыграют 78 комплектов наград в шести видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, следж-хоккее, керлинге на колясках и сноуборде.

Российское спортивное руководство уже выразило готовность провести альтернативные Игры. Так было в 2016 году, когда российских паралимпийцев не допустили до летних Игр в Рио-де-Жанейро на фоне крупного допингового скандала. Паралимпийские игры в Пекине завершатся 13 марта.

Зимние виды спорта,Павел Рожков,Цзиньпин Си,
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