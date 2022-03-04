В Пекине стартовали зимние Паралимпийские игры-2022

Зимние Паралимпийские игры официально стартовали в Пекине. Об этом сообщает «Лента.ру».

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Церемония открытия соревнований состоялась в Пекине 4 марта. Режиссером мероприятия стал Чжан Имоу, который выступал в этом же качестве на церемониях открытия и закрытия Олимпиады в китайской столице.

Состязания пройдут с 4 по 14 марта. Среди участников разыграют 78 комплектов медалей в шести видах спорта.