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1 час назад

Украинцы желают смерти челябинской спортсменке

Ura.RuUra.Ruиещё 1

Челябинской спортсменке Екатерине Ефременковой, которая выступала в составе олимпийской сборной на прошедших играх в Пекине в соревнованиях по шорт-треку, начали поступать пожелания смерти в социальных сетях с Украины. Спортсменка потребовала прекратить посылать ей угрозы.

Украинцы пожелали смерти российской спортсменке
Фото: ТАССТАСС

«Если вы ненавидите Россию, почему используете наш язык? И почему хотите, чтобы я умерла? Прекратите писать мне», — опубликовала историю в Instagram Ефременкова.

На скрине, который прикрепила спортсменка, видны личные сообщения с оскорблениями и пожеланиями смерти. URA.RU не публикует скрин по этическим соображениям.

Угрозы и пожелания смерти Ефременковой поступали с Instagram-аккаунта «withukraine». Спортсменке написали, что она «убийца», а «мир уничтожит ее». После чего Ефременкова заблокировала данный аккаунт.

С началом спецоперации РФ на Украине, которая призвана завершить восьмилетние военные действия в Донецкой и Луганской народных республиках, в Польшу прибыл отряд специалистов из США, призванный вести информационную войну против России. После их появления целый ряд сайтов крупных российских ведомств подвергся взлому.

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