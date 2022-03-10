Украинцы пожелали смерти российской спортсменке

Челябинской спортсменке Екатерине Ефременковой, которая выступала в составе олимпийской сборной на прошедших играх в Пекине в соревнованиях по шорт-треку, начали поступать пожелания смерти в социальных сетях с Украины. Спортсменка потребовала прекратить посылать ей угрозы.

Фото: ТАСС ТАСС

«Если вы ненавидите Россию, почему используете наш язык? И почему хотите, чтобы я умерла? Прекратите писать мне», — опубликовала историю в Instagram Ефременкова.

На скрине, который прикрепила спортсменка, видны личные сообщения с оскорблениями и пожеланиями смерти. URA.RU не публикует скрин по этическим соображениям.

Угрозы и пожелания смерти Ефременковой поступали с Instagram-аккаунта «withukraine». Спортсменке написали, что она «убийца», а «мир уничтожит ее». После чего Ефременкова заблокировала данный аккаунт.