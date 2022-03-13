"Русофобия на максималках": саночник Репилов об отношении к россиянам

Саночник сборной России Роман Репилов в своем Instagram высказался об отношении общественности к россиянам.
"Весь "Солидарный Мир" радуется. "Инстаграм" забанили, русофобия на максималках, русские плохие. Но мне никому ничего доказывать не надо. Я все сделал уже. Петухи, которые кукарекают громче всех, ничего из себя не представляют ни в спорте, ни в жизни, и никогда без помощи России ничего не добьются. Мы даже в вакууме найдем, где сделать себя лучше, а они при лучших раскладах не смогут к нам даже приблизиться", — написал Репилов.
Напомним, что изначально Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого ряд спортивных организаций принял решение отобрать у России некоторые крупные соревнования, а также не допускать российских атлетов к соревнованиям. Это коснулось лыжников, биатлонистов, пловцов, хоккеистов, футболистов, пилотов "Формулы-1", велогонщиков и многих других.
Ранее лыжница Христина Мацокина прокомментировала отстранение отечественных атлетов и заявила, что провокации не сломают россиян.