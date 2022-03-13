"Русофобия на максималках": саночник Репилов об отношении к россиянам

"Весь "Солидарный Мир" радуется. "Инстаграм" забанили, русофобия на максималках, русские плохие. Но мне никому ничего доказывать не надо. Я все сделал уже. Петухи, которые кукарекают громче всех, ничего из себя не представляют ни в спорте, ни в жизни, и никогда без помощи России ничего не добьются. Мы даже в вакууме найдем, где сделать себя лучше, а они при лучших раскладах не смогут к нам даже приблизиться", — написал Репилов.