Тарасова предупредила о деградации спорта России

Российский спорт не будет развиваться без международных стартов, нужно верить, что это продлится недолго, заявила «РБК Спорт» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
— Внутренний спорт без международных стартов не будет развиваться. Если изоляция будет продолжаться, это приведет к глобальному упадку. Остается только верить, что всё это продлится не так долго, — надеется Тарасова.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в конце февраля рекомендовал международным федерациям запретить участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие федерации последовали рекомендациям и отстранили россиян и белорусов. Позже Минспорт РФ заявил о проведении ряда соревнований внутри страны с привлечением иностранных атлетов.