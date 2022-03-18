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4 часа назад

Тарасова предупредила о деградации спорта России из-за мировой изоляции

Матч ТВМатч ТВ

Российский спорт не будет развиваться без международных стартов, нужно верить, что это продлится недолго, заявила «РБК Спорт» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова предупредила о деградации спорта России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Внутренний спорт без международных стартов не будет развиваться. Если изоляция будет продолжаться, это приведет к глобальному упадку. Остается только верить, что всё это продлится не так долго, — надеется Тарасова.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в конце февраля рекомендовал международным федерациям запретить участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие федерации последовали рекомендациям и отстранили россиян и белорусов. Позже Минспорт РФ заявил о проведении ряда соревнований внутри страны с привлечением иностранных атлетов.

Зимние виды спорта,Татьяна Тарасова,Минспорт России,
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