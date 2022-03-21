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2 часа назад

В США осудили отстранение россиян от международных турниров

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Бывший постоянный представитель США при Организации объединенных наций (ООН) Эндрю Янг выступил против отстранения российских спортсменов от международных турниров. Его слова передает РИА Новости.

В США осудили отстранение россиян от международных турниров
Фото: ТАССТАСС

«Это неправильно. Причина, по которой все российские спортсмены были отстранены, заключалась в том, что никто не понесет за это ответственность», — осудил экс-постпред решения международных спортивных организаций.

Янг добавил, что считает происходящее неразумным.

Ранее заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал объявил об уходе с своего поста из-за рекомендации Международного олимпийского комитета отстранить россиян от международных турниров. Он объяснил отставку тем, что не хочет быть связанным с этим решением, и подчеркнул, что санкции против России противоречат его ценностям и представлению о том, что спорт не должен быть связан с политикой.

«Я делаю это по своей совести, чтобы постоять за российских коллег и в дальнейшем иметь возможность смотреть им в глаза», — подытожил Ваттердал.

В конце февраля многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены от соревнований. В автоспорте, велоспорте и теннисе россияне могут продолжить выступления в нейтральном статусе.

Зимние виды спорта,Эндрю Янг,ООН,
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