В США осудили отстранение россиян от международных турниров

«Это неправильно. Причина, по которой все российские спортсмены были отстранены, заключалась в том, что никто не понесет за это ответственность», — осудил экс-постпред решения международных спортивных организаций.

Ранее заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал объявил об уходе с своего поста из-за рекомендации Международного олимпийского комитета отстранить россиян от международных турниров. Он объяснил отставку тем, что не хочет быть связанным с этим решением, и подчеркнул, что санкции против России противоречат его ценностям и представлению о том, что спорт не должен быть связан с политикой.