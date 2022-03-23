Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
1 час назад

Тарасова высказалась об изоляции российских спортсменов

Газета.RuГазета.Ruиещё 5

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о ежедневных новостях об отстранении отечественных спортсменов в различных видах спорта.

Тарасова высказалась об изоляции российских спортсменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Каждый день изоляции российских спортсменов отбрасывает их на несколько шагов назад. Если это продлится еще долго, то многим будет очень тяжело вернуться на прежний уровень. Отсутствие соревновательной практики сильно ударит по спортсменам», — цитирует Тарасову Sport24.

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого ряд спортивных организаций принял решение отобрать у России некоторые крупные соревнования, а также не допускать российских атлетов к соревнованиям. Это коснулось лыжников, биатлонистов, пловцов, хоккеистов, футболистов, пилотов «Формулы-1», велогонщиков и многих других.

Ранее бывший постоянный представитель США при Организации объединенных наций (ООН) Эндрю Янг высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Последние новости
Зимние виды спорта,Эндрю Янг,Татьяна Тарасова,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители