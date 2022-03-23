Тарасова высказалась об изоляции российских спортсменов

«Каждый день изоляции российских спортсменов отбрасывает их на несколько шагов назад. Если это продлится еще долго, то многим будет очень тяжело вернуться на прежний уровень. Отсутствие соревновательной практики сильно ударит по спортсменам», — цитирует Тарасову Sport24.