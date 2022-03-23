Тарасова высказалась об изоляции российских спортсменов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о ежедневных новостях об отстранении отечественных спортсменов в различных видах спорта.
«Каждый день изоляции российских спортсменов отбрасывает их на несколько шагов назад. Если это продлится еще долго, то многим будет очень тяжело вернуться на прежний уровень. Отсутствие соревновательной практики сильно ударит по спортсменам», — цитирует Тарасову Sport24.
Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
После этого ряд спортивных организаций принял решение отобрать у России некоторые крупные соревнования, а также не допускать российских атлетов к соревнованиям. Это коснулось лыжников, биатлонистов, пловцов, хоккеистов, футболистов, пилотов «Формулы-1», велогонщиков и многих других.
Ранее бывший постоянный представитель США при Организации объединенных наций (ООН) Эндрю Янг высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.