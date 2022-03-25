«Вы всерьез называете это чемпионатом мира? Без лучших?» — лыжница Степанова о ЧМ без российских фигуристов

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о чемпионате мира по фигурному катанию, отметив, что без участие спортсменов из России турнир выглядит «слабенько».Чемпионат мира проходит в Монпелье (Франция). Российские фигуристы пропускают соревнования из-за санкций со стороны Международного союза конькобежцев (ISU), который отстранил россиян из-за ситуации на Украине.— Мысли относительно проходящего сейчас чемпионата мира по фигурному катанию: вы всерьез называете это «чемпионатом мира»?! Без лучших — россиян (и китайцев)?!Всегда считала и считаю, что профессиональный спорт — это часть индустрии развлечений, и большинство мировой публики найдет себе другие шоу, чтобы смотреть на диване, поедая попкорн. Только без нашего участия как-то слабенько, нет? Пусть моя последняя гонка сезона на молодежном чемпионате мира в Норвегии напоминает о том, как «качественное шоу» должно выглядеть, — написала Степанова в Telegram-канале.