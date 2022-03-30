Тарасова назвала Международный союз конькобежцев бандитами

«В чем виноваты российские спортсмены? Совесть бы имели. Жизнь спортсмена очень коротка, а они ее вообще отбирают. Бандиты!», — передает слова Тарасовой «Чемпионат».

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.